Empresa transforma xixi de festival em cerveja 'eco-friendly'

Durante o tradicional Festival de Valborg, em Uppsala, dez banheiros portáteis amarelos foram posicionados estrategicamente no parque Ekonomikum para captar a “matéria-prima líquida” dos participantes. A meta dos pesquisadores: coletar 20 mil litros de urina, o dobro do volume conseguido no ano passado.

Durante as celebrações da primavera em Uppsala, na Suécia, cientistas resolveram aproveitar a animação e a bexiga cheia dos foliões para coletar 20 mil litros de urina. O destino do material é fertilizar campos de cevada que, futuramente, vão gerar cerveja sustentável. Se a festa é boa, por que desperdiçar o xixi?

O processo é curioso: depois de coletado, o xixi passa por um tratamento e é transformado em pó, facilitando seu uso como fertilizante em plantações de cevada, aquela mesma usada para fabricar cerveja. O ciclo é coordenado por Björn Vinnerås, professor da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas, e Nicola Parfitt, gerente do projeto pela empresa Sanitation360.

“É um passo importante para reduzir o uso de fertilizantes artificiais, que poluem rios e emitem gases de efeito estufa”, explica Vinnerås. O time de cientistas já trabalha com cervejarias locais da ilha de Gotland para, em breve, colocar no mercado a cerveja feita com cevada cultivada com adubo humano.

Cada banheiro portátil foi adaptado com rede de segurança para evitar que foliões mais entusiasmados descartem itens não recomendados, e pode ser usado tanto em pé quanto sentado. Tudo pensado para maximizar a coleta do “ouro líquido”.