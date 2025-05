Ateliê Beauty recebe Diploma de Mérito da Câmara de Campinas

O premiado Ateliê Beauty, que em outubro foi reconhecido internacionalmente como Melhor SPA Boutique do Mundo, pela World Luxury Spa Awards, agora receberá o Diploma de Mérito Empresarial, concedido pela Câmara Municipal de Campinas. A Solenidade será realizada no dia nove de maio, às 17h30, no Plenário “José Maria Matosinho”, na Avenida da Saudade, 1004, Ponte Preta.

O Ateliê Beauty, há sete anos no mercado, é comandado pelos irmãos Isa e Rodrigo Santini e conta com serviços estéticos e procedimentos tecnológicos e inovadores que proporcionam bem-estar em todos os sentidos. As profissionais são altamente treinadas e seguem protocolos rigorosos em todos os atendimentos, incluindo anamnese do cliente.

A premiação internacional foi realizada em Bali, na Indonésia, em 2024, e reconheceu o Ateliê Beauty, com unidades em Campinas e São Paulo, em três categorias. A celebração é conhecida como o “Oscar dos Spas” e chancela a qualidade e exclusividade, reconhecendo spas ao redor do mundo que se destacam no setor de luxo. Para o Brasil é uma grande oportunidade de mostrar que esse mercado está à altura dos melhores, e que o país é capaz de inovar e oferecer serviços de padrão internacional.