Vício é sintoma de trauma profundo, diz especialista

O médico é também um defensor do uso de substâncias psicodélicas para o tratamento do vício, e vem estudando isso como forma de terapia para traumas vividos e que tem efeitos também sobre o vício.

"Temos plantas conhecidas na África, na América Central e na Amazônia [como a ayahuasca] que têm efeitos terapêuticos conhecidos sobre a cura do trauma. Também trabalhei com a raiz de iboga, uma planta nativa do Gabão, que reduz os sintomas de abstinência e recaída em dependentes de heroína. São coisas muito úteis e promissoras, mas infelizmente a medicina ocidental é muito refratária a essas terapias."

Segundo ele, as intervenções médicas --como internações e tratamentos com drogas sintéticas que reduzem os sintomas aditivos-- são limitadas, e também há uma ignorância por parte da classe médica de que o vício é uma questão inerente do indivíduo e pode ser genético.