Pesquisa: Tarcísio lidera corrida pelo governo de SP em 2026

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece como favorito na disputa pelo governo de São Paulo em 2026, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (6) pelo instituto Paraná Pesquisas. O levantamento indica que, se a eleição fosse hoje, ele teria chances de vencer já no primeiro turno.

No cenário principal, Tarcísio tem 42,1% das intenções de voto, mais que o dobro do segundo colocado, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que soma 21,1%. Em seguida aparecem Erika Hilton (PSOL), com 9,4%, Alexandre Padilha (PT), com 5,5%, Rodrigo Manga (Republicanos), com 4,8%, Paulo Serra (PSDB), com 4%, e Filipe Sabará, com 0,8%.