Vídeo de Ronaldo Fenômeno aparentemente alcoolizado viraliza

Ronaldo Fenômeno está sendo criticado por torcedores do Valladolid, clube espanhol do qual é dono, após ser filmado aparentemente bêbado saindo de um restaurante em Madri.

No vídeo, que viralizou nesta segunda-feira (5), o ex-jogador aparece cambaleando ao deixar o estabelecimento e é amparado por seguranças. Em seguida, se acomoda no banco de trás de seu carro, visivelmente abalado.

As imagens teriam sido registradas no último sábado (3), horas após a derrota do Valladolid por 2 a 1 pelo Barcelona, no Campeonato Espanhol.