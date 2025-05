Mulher de 85 anos morre ao cair em poço de elevador na zona leste

No enterro da vítima, neste domingo (4), a família disse aguardar o laudo final da perícia, que identificará as condições do acidente, e pediu justiça.

"Ela não andava mais, era cega das duas vistas. Então, essa cadeira de rodas que falaram que caiu no poço do elevador, não tinha como ela ter apertado o botão. Eu fui um dia e ela me disse: 'Solange, sobe pela escada porque o elevador está quebrado'. Outro dia, 'Sobe pela escada porque o elevador está quebrado'. Então, minha mãe ficou três dias no andar de cima porque o elevador estava quebrado", contou a filha Solange Andreoletti em reportagem da TV Record.

"É um momento trágico, não é uma morte esperada. Se fosse uma morte normal a gente até entenderia, mas agora a gente está aqui sem entender."