Solto após fiança, suspeito de ataque em show volta a ser preso

A prisão preventiva foi decretada pela juíza Fabiana Pagel, do Nugesp (Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional) do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

A magistrada destacou que, embora não tenha sido encontrado material explosivo com o suspeito, o fato de ele possuir armas e estar sendo investigado por terrorismo justificava a prisão. A juíza ainda considerou que, neste caso, não cabem medidas alternativas por conta da gravidade dos indícios.

Além da prisão em flagrante de Luis Fabiano, um adolescente de 17 anos foi apreendido no Rio por armazenar material de pornografia infantil. Ele seria o segundo líder do grupo, de acordo com a investigação.