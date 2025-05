Lula demite Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres

No domingo (4), ela já havia dito à Folha de S.Paulo que já tomaria posse nesta segunda, depois de reunião com o presidente. A exoneração de Cida Gonçalves e a nomeação de Márcia Lopes serão publicadas ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União.

O presidente Lula (PT) anunciou nesta segunda-feira (5) a demissão da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em mais uma mudança ministerial de seu governo. No lugar, foi nomeada a também petista Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à fome do segundo mandato de Lula.

A demissão foi confirmada três dias depois de o presidente e Cida conversarem no Palácio do Planalto, por cerca de 20 minutos. Na ocasião, ela saiu sem falar com a imprensa.

Assistente social e professora, Márcia foi uma das coordenadoras do grupo técnico de assistência social no governo de transição, ao lado da ministra Simone Tebet (Planejamento) e da ex-ministra Tereza Campello.

É também irmã de Gilberto Carvalho, ex-secretário geral da Presidência de Dilma Rousseff e atual secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho. Durante o segundo mandato de Lula, Márcia ocupou diferentes cargos no Ministério do Desenvolvimento Social, chegando ao posto de ministra em 2010.