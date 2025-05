Petista sugere que eleitores de Bolsonaro devem ir 'para a vala'

Opositores, líderes do PL e deputados bolsonaristas também criticaram o governador da Bahia. O deputado estadual Diego Castro (PL) apresentou uma denúncia formal ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra Jerônimo Rodrigues e destacou que a fala do governador "ultrapassa os limites do discurso político e representa uma ameaça à integridade física de opositores".