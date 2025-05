PM atira contra carro e mata sete homens no Amapá; veja vídeo

A PM informou que apreendeu uma espingarda, três pistolas e três revólveres, além de munição e drogas (maconha, cocaína e crack). A corporação declara que houve troca de tiros, mas não deu mais detalhes sobre a abordagem.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) informou, em um comunicado publicado nas redes sociais, que uma advogada das vítimas foi presa e encaminhada algemada para a delegacia. Segundo a entidade, a ação fere o estatuto da advocacia e configura abuso de poder.

"Todo e qualquer abuso contra advogados no exercício de sua profissão será fortemente combatido por esta seccional [OAB no Amapá], pois defender as prerrogativas da advocacia significa defender o direito da população à Justiça", afirma trecho do texto.