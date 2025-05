Srilankês é preso por morte de turista brasileira no Japão

A polícia japonesa prendeu Abailiya Patavadighe Pathum Udayanga, de 31 anos e natural do Sri Lanka, suspeito de envolvimento na morte da brasileira Amanda Borges da Silva, de 30 anos. Ele residia no apartamento em que o corpo da jovem foi localizado, com sinais de queimaduras, na cidade de Narita, próxima a Tóquio.

Amanda estava no Japão para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Suzuka e deveria retornar ao Brasil logo após o evento. No entanto, desapareceu pouco antes do embarque. Seu corpo foi encontrado na última quinta-feira (1º), dentro de um apartamento que pegou fogo.