Guerra do Paraguai: Brasil criou normas para prisioneiros

Em 1865, o general paraguaio Antonio de La Cruz Estigarribia havia invadido o Rio Grande do Sul e ocupado com suas tropas a cidade gaúcha de Uruguaiana, no dia 5 de agosto. Ele acabou, no entanto, sobrepujado por forças brasileiras e foi tomado como prisioneiro, em 18 de setembro daquele ano, no que os arquivos da Biblioteca Nacional do Paraguai classificam como uma "humilhante rendição".

Como prisioneiro, Estigarribia foi beneficiado pelas normas baixadas pelo Barão de Uruguaiana. O tratamento humanitário não apenas poupou a vida dele, como também permitiu que ele passasse, mais tarde, a viver no Rio de Janeiro, então capital do Império.

Mesmo na qualidade de combatente capturado, ele circulava livremente e tinha acesso à corte. Estigarribia chegou a "escrever uma nota a dom Pedro 2º, pedindo que lhe permitisse lutar contra [Francisco Solano] López", de acordo com registros do arquivo oficial paraguaio. Nada indica que o militar tenha voltado ao campo de batalha para lutar contra o presidente do próprio país, pois ele acabou morrendo no Rio, em 1870, ano do fim da guerra.