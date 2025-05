Grávida de cinco meses morre em acidente com caminhão em Campinas

O acidente ocorreu após o tombamento de um caminhão na pista. Segundo o boletim de ocorrência, dois carros colidiram contra o veículo, que ficou atravessado na via. As vítimas foram socorridas para hospitais da região.

Letícia foi a única vítima fatal do acidente. Outras sete pessoas estavam nos veículos envolvidos, entre elas cinco homens e duas mulheres com idades entre 19 e 27 anos. O marido de Letícia, Guilherme de Paula Menezes, também se feriu.

A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O caso foi classificado como homicídio culposo na direção de veículo, lesão corporal na direção de veículo, tombamento e colisão.

Letícia e Guilherme estavam juntos desde 2016. Em abril deste ano, fizeram o chá revelação do bebê, um menino que se chamaria Noah.

Letícia compartilhava mensagens de fé nas redes sociais. O casal fazia parte da Igreja do Nazareno Betesda, em Campinas. Em uma publicação recente em que falava do filho, escreveu: "Obrigada Deus por confiar a nós a missão mais linda que possa existir [...] já te amamos com o maior amor do mundo".