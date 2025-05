Ancelotti dribla perguntas sobre futuro e pode frustrar seleção

O italiano, porém, pode segurar qualquer decisão até o fim de La Liga, que acontece oito dias antes do primeiro jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias. O Brasil encara o Equador do dia 2 de junho, e o Paraguai no dia 10.

A situação também criaria um impasse para fazer a convocação, que deve acontecer por volta da terceira semana de maio.

Além de Ancelotti, Jorge Jesus, desempregad, e Abel Ferreira, do Palmeiras, estão na mira da CBF. A entidade busca um substituto para Dorival Jr há pouco mais de um mês.