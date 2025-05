Acidente em SC mata duas integrantes de grupo da terceira idade

Além do micro-ônibus, o acidente envolveu uma carreta e um carro. Ao menos 12 pessoas ficaram feridas.

Elas estavam em um micro-ônibus e participariam, com o grupo, de uma das etapas da competição de dança popular dos Jogos Abertos da Terceira Idade, realizados pela Fundação Catarinense de Esporte em São Bento do Sul.

Duas integrantes do grupo Dance Ladies, formado por mulheres da terceira idade de Balneário Rincão (SC), morreram em um acidente no final da tarde desta sexta-feira (2) na rodovia BR-280, na Serra de Corupá, norte de Santa Catarina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos pegaram fogo após a colisão. Ao menos outras duas dançarinas, de 77 e 73 anos, sofreram ferimentos graves. Uma delas teve suspeita de traumatismo cranioencefálico e a outra sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau.

O acidente mobilizou bombeiros e equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Científica e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Prefeitura de Balneário Rincão lamentou o ocorrido. "Neste momento de profunda dor e luto, a prefeitura manifesta aos familiares e amigos as mais sinceras condolências pela partida destas artistas que levavam alegria por todos os cantos da nossa cidade e do estado", diz nota oficial do município.