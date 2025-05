Tarcísio turbina penduricalhos para a elite do funcionalismo

Embora sejam funcionários do Executivo, em São Paulo há dois pareceres emitidos pela própria categoria em 2023, já na gestão Tarcísio, que garantem a eles o mesmo tratamento dado às carreiras do Judiciário. Os pareceres seguem decisão de 2021 do STF, válida para todo o país, que autoriza a equiparação.

Desse modo, eles já tinham direito ao teto salarial dos ministros do Supremo (R$ 46,4 mil), em vez do teto paulista, que é o salário do governador (R$ 34,6 mil). Em março, 575 procuradores tiveram salário bruto superior ao dos ministros do STF, embora a remuneração líquida média paga à categoria tenha sido de cerca de R$ 40,2 mil.

Marco Antonio Carvalho Teixeira, do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da FGV (Fundação Getulio Vargas), destaca que o ponto central da legislação implementada por Tarcísio é priorizar uma categoria que já tem uma remuneração acima das demais carreiras.