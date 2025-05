Quem é Wolney Queiroz, aliado de Lupi que assumirá Previdência

Fraude no INSS envolve concessões irregulares e pode ter causado prejuízo bilionário. A investigação que levou à saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência apura um esquema de fraudes na concessão de benefícios no INSS, que pode ter desviado até R$ 6,3 bilhões dos cofres públicos. A operação foi descoberta por meio de uma força-tarefa da CGU (Controladoria-Geral da União), Polícia Federal, Ministério da Previdência e o próprio INSS.

As irregularidades envolvem a liberação indevida de aposentadorias e pensões por servidores do órgão, com uso de documentos falsos e inserção de dados fraudulentos nos sistemas do governo. De acordo com a CGU, há indícios de envolvimento de funcionários públicos e de uma atuação organizada para burlar os mecanismos de controle e fiscalização.

A apuração identificou mais de 3,5 mil benefícios suspeitos. Só em 2023, esses pagamentos somaram cerca de R$ 1,3 bilhão, com impacto estimado de R$ 6,3 bilhões ao longo de dez anos, caso o esquema não fosse descoberto.