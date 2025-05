Chile suspende alerta de tsunami e libera retorno à costa sul

As autoridades do Chile suspenderam na manhã desta sexta-feira (2) o alerta de tsunami e a ordem de evacuação preventiva que atingiu a região de Magallanes, no extremo sul do país, após um terremoto de magnitude 7,5 registrado em alto-mar. O tremor também foi sentido em parte do território argentino.

