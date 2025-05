Onça-parda assustada é resgatada em centro de cidade no ES; VÍDEO

Uma onça-parda foi encontrada na manhã desta sexta-feira (2) em pleno centro de Iconha, no sul do Espírito Santo. O aparecimento do animal em área urbana acende o alerta para a crescente pressão humana sobre seu habitat natural.

O felino silvestre foi localizado por moradores enquanto se abrigava na garagem de um prédio residencial, assustando quem passava pela região. A ocorrência mobilizou a 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), com apoio da 10ª Companhia Independente, que isolou a área e realizou o resgate com uso de equipamentos de contenção, sem necessidade de sedação, já que o animal demonstrava comportamento calmo.