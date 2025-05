Vândalo invade igreja do século 17 e destrói itens sacros; VÍDEO

O suspeito foi encaminhado para atendimento médico. Ainda segundo a Polícia Civil, ele permanece internado, sob escolta da Polícia Militar. A Delegacia Territorial de Porto Seguro investiga o crime como dano qualificado contra o patrimônio.

Vídeo mostra imagens sacras e móveis quebrados. Segundo a Paróquia de Trancoso, no entanto, nenhuma das imagens tombadas e históricas do local foram danificadas. De acordo com um comunicado divulgado pela Diocese de Eunápolis, responsável pela paróquia da igreja, o Santíssimo Sacramento do local foi profanado.

Este ato gravíssimo, que fere profundamente nossa fé e reverência à Presença Real de Jesus na Eucaristia, nos entristece ainda mais por acontecer poucos dias após a grande celebração do Jubileu Eucarístico dos 525 anos da Primeira Missa no Brasil. Diocese de Eunápolis