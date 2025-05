Lula rompe silêncio e cobra ressarcimento por escândalo do INSS

Questionada sobre o significado a ausência de Lula no evento, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse à Globo News ainda nesta terça, que isso não afeta o histórico de Lula com a classe trabalhadora, e que o presidente optou por não comparecer a nenhum dos dois.

"Isso não diz sobre histórico do presidente Lula, o que diz do histórico é a prática em relação aos trabalhadores", disse. Ainda segundo ela, haveria um outro ato em São Bernardo do Campo que iria colidir com o ato principal do 1º de maio, o que o levou a optar por não ir a nenhum dos dois eventos.

Diante disso, veio a escolha por se manifestar sobre a data por meio do pronunciamento.