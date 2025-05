Demitido, ex-funcionário faz motorista de ônibus refém; VÍDEO

Em contato com os agentes do Gate, o agressor havia pedido a presença de um advogado, que chegou às 19h50. No entanto, ele desistiu de falar com o defensor público, voltando a negociar com o Gate. Mas logo depois ele desistiu e se entregou, sendo algemado e preso em flagrante.

"Após intensas tratativas, o causador foi convencido a soltar o refém e se render voluntariamente, sendo contido de forma segura pelas equipes especializadas. O motorista foi resgatado sem ferimentos, graças à atuação precisa, técnica e coordenada dos policiais militares", informou o Gate, em nota.

De acordo com informações da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego, houve o bloqueio total da avenida Doutor Luís Ayres com a avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado no sentido centro como medida de segurança desde as 17h30, quando iniciou a ocorrência.