Bolsonaro choca ao publicar retirada da sonda nasogástrica; VÍDEO

O procedimento, usado para drenar secreções gástricas e aliviar a pressão no estômago, costuma passar longe das timelines — mas Bolsonaro dividiu cada detalhe com seus seguidores.

Ainda internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou nesta terça-feira (29) o vídeo da retirada de sua sonda nasogástrica, acompanhado do aviso: “Cenas fortes, assista”.

O vídeo mostra o momento exato em que o tubo é retirado de seu nariz. Após a remoção, o ex-presidente voltou a associar sua condição de saúde ao atentado que sofreu em 2018: “Cirurgia ainda em consequência da real tentativa de homicídio de Adélio Bispo (lulista, antigo militante do Psol, o homem mais protegido do Sistema do Brasil)”, escreveu.

O boletim médico divulgado nesta terça indica que Bolsonaro apresenta quadro clínico estável. Ainda sem previsão de alta, ele continua na UTI, mas já aceitou água, chá e gelatina via oral. Segundo os médicos, não há febre, a dor está controlada, e os exames do fígado melhoraram. A gastroparesia, nome técnico para o estômago lento, ainda o impede de se alimentar normalmente, o que justifica o suporte nutricional endovenoso.

Atenção

O vídeo a seguir não é recomendado para pessoas com alta sensibilidade a procedimentos hospitalares.