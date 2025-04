Empresário é preso em CPI das Bets acusado de falso testemunho

Antes do pedido, o presidente da comissão já havia alertado que dizer não conhecer a sócia já configurava crime, por se tratar de falso testemunho, segundo as informações que os senadores apuraram.

Na sequência, Soraya deixou a sessão, e o presidente da comissão, Dr. Hiran, suspendeu a oitiva por cinco minutos para deliberar sobre o pedido de prisão do empresário. Ele afirmou que a relatora tem a prerrogativa de pedir prisão em flagrante, como qualquer senador, desde que embasada em princípios legais.

Ao retomarem à sessão, o presidente confirmou a aprovação do pedido e solicitou que a polícia legislativa do Senado tomasse as providências e oficializasse a prisão. Os advogados questionaram os motivos.