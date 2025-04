Justiça de Santos nega pedido de Neymar para censurar podcast

O UOL explica ter procurado desde outubro do último ano Day Crespo, assessora de imprensa da empresa e de Neymar pai, e Altamiro Bezerra, CFO no Instituto Neymar e da NR Sports, além do próprio Neymar pai, mas não obteve respostas.

O jogador se recupera desde o último dia 16 de abril de uma nova lesão na coxa esquerda, acusada ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 do Santos sobre o Atlético-MG. Segundo o clube, o problema é diferente do anterior, que o tirou dos gramados por aproximadamente 40 dias. Desta vez, no músculo semimembranoso. Não há prazo para retorno aos gramados.

Recentemente, o próprio presidente do clube, Marcelo Teixeira, admitiu ter havido uma mudança de curso para acelerar a recuperação do jogador. Desta vez, caberá a área de saúde do clube a indicação do melhor tratamento, antes conduzido por seu estafe pessoal.