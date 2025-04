Turista morre após passar mal em hostel no Guarujá (SP)

Divulgação/Prefeitura do Guarujá

Um homem morreu após ser encontrado desacordado no banheiro de um hostel na Praia da Enseada, no Guarujá (SP), no último sábado.

Segundo amigos, a vítima é Pedro Muniz, 28, morador de Americana (SP). A Polícia Civil informou, porém, que nenhum documento da vítima foi apresentado durante a ocorrência, e que exames seriam feitos para confirmar a identidade.

