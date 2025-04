Ancelotti diz a time que deixará Real; CBF espera saber quando

Alternativas

O Real Madrid já estuda possibilidades para comandar o time no Mundial de Clubes, em junho. O plano A é ter no torneio o treinador da temporada 2025/26 - Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, é o favorito.

Caso não consiga fechar com o ex-volante, há a possibilidade de ir ao Mundial com um interino. Santiago Solari e Raúl, ambos também ex-jogadores do clube, seriam as principais opções.

Depois da derrota na prorrogação para o Barça, no sábado, Ancelotti foi indagado sobre a continuidade no Real Madrid: