Segurança é encontrado morto dentro do Ministério da Saúde

O corpo de um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (27) dentro das dependências do Ministério da Saúde, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Segundo apuração do Metrópoles, ele fazia parte da equipe de segurança do prédio.

O corpo foi descoberto por volta das 6h, quando um vigilante que chegava para o turno da manhã estranhou a ausência de resposta de um colega na sala de segurança. Ao verificar, encontrou a porta aberta e, dentro do local, o colega já sem vida, com uma arma de fogo ao lado do corpo.