Paciente é encontrada morta em banheiro de hospital psiquiátrico

Este é o segundo óbito registrado no HSVP em menos de quatro meses. Em dezembro de 2024, Raquel de Andrade, de 24 anos, também morreu na unidade após ser amarrada a um leito durante a noite de Natal.

A paciente psiquiátrica Eva de Oliveira Silva, 52 anos, foi encontrada morta na madrugada de terça-feira (22) num dos banheiros do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Taguatinga (DF). A causa da morte ainda é investigada, mas há indícios de parada cardíaca. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para exames periciais, informou o Metrópoles.

Na manhã dessa quarta (23), uma comitiva de parlamentares e representantes de instituições da saúde visitaram o hospital após denúncias de falhas no atendimento e no acolhimento de pacientes.

Durante a fiscalização, os representantes ouviram relatos de que Eva Silva não teria recebido o atendimento adequado e identificaram outras irregularidades, como pacientes hipermedicados e a falta de atividades ocupacionais. Além disso, a visita revelou que alguns profissionais de saúde trabalham mesmo doentes.

Diante das denúncias, a Frente Parlamentar de Luta Antimanicomial da CLDF pediu o fechamento do HSVP, citando práticas violentas e ilegais no hospital. O Ministério Público do DF iniciou investigações.