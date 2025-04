Brasileira está entre vítimas de atropelamento em festival

Natural do Rio de Janeiro, com raízes no Rio Grande do Sul, Kira formou-se em Licenciatura em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), em 2014. Ela trabalhava em uma escola na cidade de New Westminster, próxima a Vancouver.

No momento do atropelamento, o marido de Kira não estava presente. Ele aguarda orientações das autoridades locais para dar continuidade ao processo de sepultamento.

O prefeito de Vancouver, Kenneth Sim, afirmou estar "chocado e profundamente entristecido" e expressou solidariedade à comunidade filipina da cidade, que representa cerca de 5,9% da população local, segundo dados de 2021.