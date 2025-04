Motorista avança contra multidão e mata 9 pessoas; VÍDEO

Ao menos nove pessoas morreram e várias ficaram feridas depois que um motorista avançou com um veículo contra o público de um festival filipino na cidade de Vancouver, no Canadá, na noite de sábado (26), segundo informou a polícia local neste domingo (27).

Leia mais: Motorista avança sobre multidão, mata 10 e fere 30 pessoas

De acordo com o Departamento de Polícia de Vancouver, o carro invadiu a área do festival Lapu Lapu Day por volta das 20h (horário local) e atingiu pessoas que participavam do evento. Um homem de 30 anos, morador de Vancouver, foi preso no local, inicialmente contido por testemunhas; a investigação do caso está sob responsabilidade da Seção de Crimes Graves da polícia.