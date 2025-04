Fifa fará jogo beneficente com lendas a pedido do papa Francisco

Após participar do sepultamento do papa Francisco, no sábado (26), o presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, anunciou em suas redes que irá realizar um desejo do pontífice. A entidade vai promover um jogo beneficente com os maiores craques do esporte.

Não há informações sobre o local da partida ou os atletas que serão escalados --presume-se que sejam jogadores da ativa e também estrelas do passado, já que foram classificados como "lendas".