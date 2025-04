Túmulo de Francisco é aberto ao público; milhares o visitam

O túmulo simples, com a inscrição "Franciscus" (Francisco em latim), recebeu uma única rosa branca, enquanto uma luz suave iluminava a lápide e uma reprodução do crucifixo peitoral usado pelo pontífice foi colocada na parede acima.

Católicos de diversas partes do mundo começaram neste domingo (27) a visitar o túmulo do Papa Francisco, aberto ao público na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, um dia após a cerimônia fúnebre que reuniu centenas de milhares de pessoas e líderes internacionais.

Milhares de fiéis formaram longas filas para prestar homenagem, muitos se benzendo ou registrando o momento com fotos. Orientadores pediam que o fluxo de pessoas fosse contínuo para acomodar a multidão.

A abertura do túmulo ocorre no segundo dos nove dias de luto oficial que precedem o conclave para a escolha do próximo papa.

Uma missa especial também foi celebrada neste domingo na Praça São Pedro pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e nome considerado forte para a sucessão. Em sua homilia, Parolin descreveu a tristeza pela perda do papa: “Estamos vivendo tudo isso, como os apóstolos diante da morte de Jesus."