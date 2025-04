Quando começa o conclave para eleição do sucessor de Francisco?

Após a morte do papa Francisco, a Igreja Católica se prepara para iniciar o conclave, processo tradicional de escolha do novo pontífice. A eleição deve ocorrer entre 6 e 11 de maio.

Tradicionalmente, o conclave deveria começar entre 15 e 20 dias após a declaração da "sede vacante" (período entre a morte ou renúncia do papa e a eleição do sucessor). No entanto, um decreto de Bento XVI permite antecipar ou adiar o início da votação.