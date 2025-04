Papa Francisco repousa próximo à imagem de Maria; VÍDEO

Em cortejo que atravessou as ruas históricas de Roma, os restos mortais do Papa Francisco foram conduzidos à Basílica de Santa Maria Maior, onde foi sepultado próximo à imagem de Maria Salus Populi Romani.

Cerca de 150 mil pessoas lotaram as vias da Cidade Eterna para se despedir do Papa Francisco, que morreu no último domingo (20), um dia após circular pela Praça São Pedro em seu papamóvel, em um adeus quase premonitório aos fiéis. A procissão passou por marcos como o Fórum Romano, o Coliseu e a Piazza Venezia, evocando a memória de um pontífice que incansavelmente defendeu a paz e denunciou a "economia da indiferença".