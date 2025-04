Caixão do Papa Francisco é selado antes do funeral no Vaticano

O caixão do Papa Francisco foi selado nesta tarde de sexta-feira (25) numa cerimônia solene e privada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O rito ocorreu após três dias de velório aberto ao público, durante os quais aproximadamente 250 mil pessoas passaram pela igreja para se despedir do pontífice.

O corpo do Papa foi exposto diante do altar da Confissão, disposto em um caixão de madeira simples, conforme seu próprio desejo. Francisco usava uma mitra branca e estava envolto por uma casula vermelha, com um terço entre as mãos. Ele foi velado ao nível do chão, sem catafalco, simbolizando sua simplicidade.

A cerimônia de selamento foi conduzida pelo Cardeal Camerlengo, Kevin Farrell, e começou com a leitura de um documento oficial que narra a trajetória de Jorge Mario Bergoglio — desde sua atuação pastoral na Argentina, passando por sua vida modesta, até sua liderança como 266º Papa da Igreja Católica.

Durante o rito, o arcebispo Diego Ravelli cobriu o rosto do Papa com um véu de seda branca e o corpo foi aspergido com água benta. Moedas e medalhas cunhadas ao longo do pontificado foram colocadas junto ao corpo, além de uma cruz, o brasão papal e uma placa com as datas de nascimento, morte e seu tempo à frente da Igreja.