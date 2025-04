Saiba como será a cerimônia de adeus a Francisco neste sábado

Milhares de fiéis e autoridades do mundo todo se preparam para o último adeus ao Papa Francisco neste sábado, 26 de abril. A Missa de funeral começa às 10h (horário local), na Praça São Pedro, e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. A cerimônia marcará o início do Novemdiales, tradicional ciclo de nove missas em memória de um papa falecido.

Leia mais: Caixão do Papa Francisco será lacrado nesta sexta, sem público

Cerca de 250 cardeais, bispos, religiosos, religiosas e uma multidão estimada em centenas de milhares de pessoas de todas as partes do planeta estarão reunidos diante do caixão do pontífice, posicionado no adro da Basílica. Selado na noite desta sexta-feira (25), o esquife de madeira e zinco será colocado diante do altar, de frente para o povo que Francisco tanto amou e acolheu.