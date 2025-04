Grêmio sofre com apagões da zaga e empata com Godoy Cruz

Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 7 pontos -os argentinos lideram pelo saldo de gols. Sportivo Luqueño e Atlético Grau, com 1 ponto cada, completam a chave.

O Grêmio protagonizou dois apagões defensivos em Mendoza e, na estreia do técnico Mano Menezes, cedeu o empate ao Godoy Cruz por 2 a 2, em duelo válido pela 3ª rodada do Grupo D da Sul-Americana.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi marcado por erros e gol gaúcho. Mais aguerrido do que técnico, o Grêmio mesclou sorte e competência para ir ao intervalo com a vantagem no placar: depois de Volpi quase ceder um gol aos argentinos, Edenílson, até então apagado, cravou o 1 a 0 após pressão de seus companheiros no campo de ataque.

Na etapa final, dois apagões gremistas selaram o empate. A dupla Jemerson-Volpi falhou no primeiro gol dos donos da casa e, mesmo com Aravena ensaiando a vitória em contra-ataque, o Godoy Cruz voltou a marcar, já nos minutos finais, em lance que saiu a partir de lateral cobrado para dentro da área.

GODOY CRUZ

Petroli; Arce, Mendoza, Rossi e Meli; Poggi (Leyes), Abrego, Nicolás Fernández (Pascual) e Andino (Yáñez); Barrea e Juan Pérez (Auzmendi). Técnico: Esteban Solari