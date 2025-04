São Paulo: Bisavô causou explosão que derrubou casa e matou bebê

Euclides Ferreira, 73, preso em flagrante por suspeita de explodir um botijão de gás na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (22), e causar o desabamento da casa, que resultou na morte de sua bisneta de quatro meses, tem histórico de conflitos familiares.

Ferreira vivia na casa de baixo do terreno da família, enquanto a neta, o marido dela, e duas crianças, incluindo Maitê Alice Ferreira Medeiros, a bebê que morreu, moravam na casa de cima do terreno. As duas casas desabaram com o impacto da explosão. Ele ainda não tem defesa constituída.