Bebê morre em desabamento de casa em São Paulo

Segundo os bombeiros, a casa que colapsou tinha dois pavimentos, e houve uma explosão no andar debaixo, que teria sido causado por vazamento de gás.

Um idoso de 70 anos teve queimaduras de 1º e 2º grau em cerca de 50% do corpo, principalmente na região do pescoço e tronco. As outras vítimas são uma mulher e duas crianças, que foram transportadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não foi informado para qual unidade de saúde.