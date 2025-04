Escola reclama de lanche de aluna que não pode comer glúten

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é uma reação exagerada do sistema imunológico ao glúten, proteína encontrada em cereais como trigo, centeio, cevada e o malte. Ela é autoimune e o principal tratamento é uma dieta rigorosa.

A escola oferece alimentos para celíacos, mas, segundo a mãe, a experiência da filha no local foi ruim no passado. Ela alega ter identificado contaminação cruzada (erro no modo de preparo), o que traz riscos à saúde da filha.

O caso em Araucária ganhou repercussão depois que trechos de uma reunião conduzida por representantes da Secretaria de Educação passaram a ser publicados pela mãe da menina, Tayrine Novak, em uma rede social. Na reunião, a mãe aparece sendo questionada sobre os bolos com cobertura que têm colocado na lancheira da filha, e que chamariam a atenção de outras crianças.

No primeiro vídeo divulgado, é possível ouvir a voz do chefe de gabinete da Secretaria da Educação, Eduardo Schamne, lendo para Novak uma reclamação por escrito feita à Ouvidoria do município por outra mãe de um aluno. A mulher reclama que seu filho "fica com vontade" quando vê "o bolo com cobertura" da colega e pede providências da escola.

"Tem uma criança que não pode comer a comida da escola. O problema é que essa criança leva comidas que não são iguais às comidas que meu filho come. Ultimamente, ela traz bolo com cobertura e come na frente de todos. Meu filho fica com vontade. Ela não divide porque diz que não pode dar para ninguém. Já tentei fazer o bolo e ele acha que não fica igual. Está certo isso? Entendi que tem questões de saúde, mas e as outras crianças? Não podemos mandar lanche. Sou assalariada e mãe sozinha e nem tudo que ele vê eu posso comprar", afirmou a mulher, na leitura feita pelo chefe de gabinete.