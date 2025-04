Brasil ultrapassa marca de um milhão de casos de dengue em 2025

O Brasil registrou mais de um milhão de casos prováveis de dengue no ano de 2025, segundo dados do Ministério da Saúde. O número de mortes decorrentes da dengue desde o início do ano é de 681 -além disso, há outras 714 mortes em investigação.

A quantidade de casos registrada é menor do que no mesmo período do ano passado, mas segue em maior do que em 2023. A essa altura do ano -a 15ª semana epidemiológica, a terceira do mês de abril-, em 2024, o país já tinha mais de 2,7 milhões de casos prováveis de dengue e mais de 1.500 mortes.

O governo federal anunciou, no último dia 8 de abril, que irá reforçar ações contra a dengue em 80 municípios mais atingidos pela doença. A cidade de São Paulo, a maior do país, está entre eles.