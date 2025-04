Juiz condena alunas por racismo contra filha de Samara Felippo

O CASO

O caso de racismo ganhou repercussão por ter ocorrido em uma das escolas privadas mais tradicionais da capital e também por ter sido uma unidade em que os pais se mobilizaram nos últimos anos para que fosse implementado um projeto de educação antirracista.

Felippo relatou que alunas do colégio arrancaram todas as páginas de um trabalho que sua filha havia feito. "Dentro do caderno, tinha uma frase de cunho racista gravíssima", disse. "Não estou aqui para apedrejar a escola, mas ainda é um projeto antirracista falho."