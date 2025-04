SUS começa a substituir papanicolau por teste de DNA em maio

De acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais também demonstrou interesse em adotar o teste nesta fase inicial. "A expansão do teste molecular e do novo rastreamento ocorrerá gradualmente em todo o país ao longo de 2025 e 2026, período em que serão realizados treinamentos e capacitações das equipes", informou a pasta.

A implementação terá início pelo estado de Pernambuco, onde deve alcançar 435 mil mulheres ao longo de um ano na detecção precoce do papilomavírus humano (HPV), principal causador do câncer de colo do útero.

LA partir do mês que vem, o exame citopatológico conhecido como Papanicolau começará a ser substituído no SUS (Sistema Único de Saúde) pelo teste molecular RT-PCR, uma nova tecnologia de análise por DNA.

O kit de testagem foi desenvolvido com tecnologia nacional e passa neste mês pelas últimas análises de validação clínica no Inca (Instituto Nacional do Câncer). O ministério está finalizando as diretrizes para organização da rede de saúde, incluindo logística de coleta e análise laboratorial.

O procedimento aumentará de três para cinco anos o intervalo entre as coletas nas pacientes e tem sensibilidade de 97% na detecção dos subtipos do HPV. A proposta é que o novo rastreamento seja implantado em toda a APS (Atenção Primária à Saúde), em articulação com a Atenção Especializada.

A disseminação da nova tecnologia no SUS será viabilizada pelo "Kit Biomol HPV Alto Risco", desenvolvido no Brasil pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), capaz de detectar 14 genótipos do HPV causadores de câncer.