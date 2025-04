Paixão de Cristo marca celebrações da Sexta-feira Santa pelo país

Após a procissão de fogaréu nesta quinta (17), as celebrações da Semana Santa têm como principais destaques nesta sexta (18) as encenações de Paixão de Cristo e a procissão do Senhor Morto.

Na cidade de Goiás (GO), a cerca de 140 quilômetros de Goiânia, a celebração é a segunda mais importante no município, atrás apenas do fogaréu que atrai fiéis na madrugada de quinta-feira.

Em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais, há a chamada Procissão do Enterro, a partir das 19h, que conduz as imagens do Cristo Morto e da Senhora das Dores pelas ruas da cidade.