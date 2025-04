Quatro vítimas morrem em queda de cabine de teleférico; VÍDEO

Uma cabine do teleférico do Monte Faito, na região da Campânia, sul da Itália, despencou nesta quinta-feira (17) após a ruptura do cabo de tração, resultando na morte de quatro pessoas — entre elas, o operador do sistema — e deixando um ferido em estado grave. A vítima sobrevivente foi levada de helicóptero ao Ospedale del Mare, em Nápoles.

Segundo o jornal local La Repubblica, no momento do acidente, a cabine transportava quatro turistas e o funcionário responsável, e subia em direção ao cume da montanha quando perdeu contato com a central. Posteriormente, confirmou-se que a estrutura colidiu contra um dos pilares do trajeto antes de cair. As condições meteorológicas na hora do desastre, com densa neblina, dificultaram as operações de resgate.

Uma segunda cabine, que seguia em sentido contrário, ficou suspensa mais abaixo do trajeto e os passageiros foram resgatados sem ferimentos.