Bolsonaro aparece caminhando no hospital após 7ª cirurgia

Internado desde domingo (13), o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nesta quarta-feira (16) caminhando com apoio médico no Hospital DF Star, em Brasília. Ele se recupera de uma cirurgia para retirar aderências no intestino grosso, consequência da facada sofrida em 2018.

A esposa, Michelle Bolsonaro, aparece ao lado dele. Segundo boletim médico, Bolsonaro está estável, sem dor ou complicações, e segue em fisioterapia motora e respiratória. Ele permanece na UTI, sem previsão de alta e sem autorização para receber visitas.