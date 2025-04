'Carinho demais' de Humberto Carrão teria irritado Cauã Reymond

Tudo teria começado por causa do jeitinho carinhoso de Carrão, que costuma conversar tocando no braço das pessoas. Até aí, um gesto simpático. Mas Cauã, ao que tudo indica, não curte tanto contato físico assim. "Não toca em mim", teria disparado o galã, deixando claro que seu espaço pessoal tem limites bem definidos.

A coisa azedou de vez quando Carrão, sem se dar conta, repetiu o gesto. Cauã, então, teria mudado o tom e avisado que, na próxima, o papo poderia virar confronto físico. Clima de novela das 21h, mesmo.

Essa não foi a única confusão recente. Dias antes, Bella Campos teria ido tirar satisfação com Cauã após saber que ele teria criticado sua atuação para a direção da Globo. A discussão rolou no estacionamento dos Estúdios Globo, com plateia. No fim, porém, a dupla se abraçou — o que já é meio caminho andado para um final feliz digno de novela.