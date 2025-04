Pastor é preso por se masturbar na frente de mulheres em SP

Um homem foi preso neste domingo (13) em São Paulo após importunar sexualmente uma adolescente de 14 anos e uma mulher de 22 anos. Uma câmera de segurança registrou a ação.

O homem, identificado como Renan Alves Zani, estacionou o carro em uma rua no bairro da Saúde, em São Paulo. Após algum tempo, quando uma mulher e uma adolescente passavam pela calçada ao lado do veículo, passeando com um cachorro, o homem desceu do carro e as abordou, supostamente pedindo informações, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

As mulheres pararam por alguns instantes, e o homem aparentou se masturbar enquanto falava com elas. Em seguida, elas seguiram caminhando e se afastaram dele. Ele então entrou no carro, permaneceu por alguns segundos e saiu novamente, andando na mesma direção das vítimas, ainda com a calça levemente abaixada.