PF intima diretor-geral da Abin sob Lula em investigação

A desconfiança que recaía sobre "as novas gestões" fez com que Moraes negasse o compartilhamento da investigação da Polícia Federal com a corregedoria da agência para a abertura de sindicâncias internas.

Na ocasião, no parecer enviado ao STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que compartilhar as informações "não parece recomendável neste momento processual" diante da "aparente resistência identificada no interior" da Abin.

O parecer da PGR e a decisão de Moraes sobre o compartilhamento das provas levantaram a desconfiança entre servidores da Abin de que a cúpula da agência pudesse estar entre os alvos dos investigadores por suposta obstrução de Justiça.